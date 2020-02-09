أمريكا ترسل أزيد من 17 طن من الإمدادات الطبية إلى الصين

أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع أزيد من 17 طن من الإمدادات الطبية المتبرع بها للصين التي تواجه تفشي فيروس كورونا القاتل.

وذكر بيان للخارجية الأمريكية أن هذه الإمدادات شملت الأقنعة والرداءات وأجهزة التنفس وغيرها من المواد الحيوية.

وأفاد البيان بأن الحكومة الأمريكية أبدت استعدادها لإنفاق نحو 100 مليون دولار من الأموال الموجودة لمساعدة الصين وغيرها من البلدان المتأثرة، سواء بشكل مباشر أو من خلال منظمات متعددة الأطراف، لاحتواء فيروس كورونا الجديد ومكافحته.

وأضاف البيان أن هذا الالتزام، الى جانب مئات الملايين التي تم التبرع بها بسخاء من قبل القطاع الخاص الأمريكي، يعكس وجود إرادة أمريكية قوية للتصدي لانتشار الفيروس.

وأوضحت الخارجية الامريكية أن هذه المساعدة تنضاف إلى ما قامت به الولايات المتحدة لتعزيز برامج الأمن الصحي في مختلف أنحاء العالم، مبرزة أنه على مدار العشرين عاما الماضية، استثمرت واشنطن أزيد من مليار دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز قدرة أزيد من 25 دولة على منع تهديدات الأمراض المعدية القائمة والناشئة والكشف عنها والاستجابة لها.