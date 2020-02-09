فيروس كورونا … 803 حالة وفاة في الصين

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا الجديد بالصين ارتفع إلى 803 حالة بحلول يوم السبت.

وأوضحت المصادر أن عدد الوفيات في إقليم خوبي، الواقع وسط البلاد، نتيجة تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 81 شخصا، ليرفع عدد الوفيات بالإقليم إلى 780 شخصا بحلول يوم السبت .

وتم اكتشاف 2147 حالة أخرى في خوبي، بؤرة تفشي كورونا، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الإقليم إلى 27100 حالة.

وتجاوزت هذه الارقام حصيلة ضحايا فيروس سارس القاتل عامي 2002 و2003، والذي أودى بحياة 774 شخصا في أنحاء العالم.