تمويل المقاولات … بنجلون: مجانية ملفات القروض

أكد عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، التزام القطاع البنكي بمواصلة التعبئة، من أجل نجاح واستدامة آلية خاصة ومتجددة ومنسجمة لدعم وتمويل حملة المشاريع الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وشدد، في كلمة ألقاها بين يدي الملك لمناسبة حفل تقديم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به، على أن القطاع البنكي يلتزم بالمساهمة في صندوق التمويل المقاولاتي بمبلغ 3 ملايير درهم، بالتساوي بين القطاع والدولة، مؤكدا التزام البنوك بمواكبة الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى والمتوسطة، في المدة المطلوبة، من حيث القرب والإنصات والمساعدة، من أجل الهيكلة والتكوين أو تقديم الاستشارة.

وأكد بنجلون أن التمويلات ستكون سهلة الولوج والاستعمال، بفضل مساطر مبسطة في التأسيس والضمان تستفيد، في البداية، من مجانية رسوم تكوين الملفات ومن سعر فائدة منخفض، بفضل نسبة إعادة تمويل تفضيلية.

كما ستلتزم البنوك بألا تتعدى آجال الرد على المقاولين ثلاثة أسابيع، موضحا أنه سيتم تبسيطها أكثر بفضل تفويض الضمان المخول للبنوك، من قبل صندوق الضمان المركزي، الذي قد يصل إلى 80 في المائة من مبلغ القرض.

وسيتم توسيع ولوج المقاولين إلى مختلف الشبابيك البنكية وإلى الخدمات المالية بشكل عام، بفضل شبكة أوسع من المناطق غير المستفيدة حتى الآن، بفضل الأدوات التكنولوجية، على غرار الخدمات البنكية عبر الهواتف الذكية، والتمويل الصغير والتأمين الصغير.

ب. ب