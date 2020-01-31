تمويل المقاولات … السجلماسي: تطوير المقاولة القروية

قال طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، إن اتفاقية الشراكة المتعلقة بالإدماج المالي للسكان الوسط القروي، بين القرض الفلاحي للمغرب والبريد بنك، تؤسس لشراكة تروم تحقيق مواكبة مستدامة وناجعة لتطوير النسيج المقاولاتي بالعالم القروي.

وأكد السجلماسي، في تصريح للصحافة، أن الاتفاق بين المؤسستين يرتكز على ثلاثة محاور، يتعلق المحور الأول بالتغطية الترابية، أي قدرة القرض الفلاحي للمغرب والبريد بنك على بلورة استجابة مالية للإشكاليات التي يواجهها سكان المناطق النائية، غير القادرين على الولوج إلى التمويل البنكي من خلال النظام المالي.

و يهم المحور الثاني دعم الاندماج المالي بكافة الوسائل، سيما الوسائل الرقمية وغير الرقمية، ويلتزم الطرفان بتطوير التعاون المشترك لتعزيز الحضور الترابي، سواء من خلال شبكة وكالاتهما، أو عبر قوافل ستجوب ربوع المملكة للقاء رواد الأعمال.

ويتعلق المحور الثالث بالتمويل الخاص للمقاولة الصغيرة جدا والمتوسطة، التي يتعين بلورة فلسفة جديدة حيالها تمكن من الأخذ بعين الاعتبار، من جهة، إرادة الشباب في خلق فرص الشغل، والتطوير الذاتي، والاستفادة من الترقي الاجتماعي، مذكرا بأنه تم في هذا الإطار إطلاق برنامج يحمل اسم «المستثمر القروي: 5 سنوات، 5 فرص شغل».

ب. ب