أخبار الصباح

> تحكم

فوجئ مرتادو مقهى “جنين” بتطوان، صباح أمس (الثلاثاء)، بمنعهم من مطالعة الصحف التي اقتنوها وأدخلوها معهم إلى الفضاء العمومي. وقال أستاذ يقضي عطلته بالحمامة البيضاء، كان ضحية المنع، في تصريح لـ “الصباح”، إن حارس أمن خاص ونادلا وقفا أمامه مباشرة بعد فتحه الجريدة، وأخبراه بالمنع، ولم ينصرفا إلا بعد إخفائها، وأخبراه أن بإمكانه مطالعة الهاتف المحمول. وأثار السلوك استغرابا، سيما أنه شطط وتحكم في حرية المواطنين.

(م. ص)

> أزبال

أصبحت شاحنات تجميع الأزبال، بعدد من مقاطعات البيضاء، تمر لجمع النفايات ابتداء من التاسعة مساء إلى حدود منتصف الليل، بعد أن كانت تتسبب في عرقلة حركة السير، خاصة في أوقات الذروة، وفي بعض الأزقة الضيقة. المعلومة الجديدة والهامة بالنسبة إلى البيضاويين، لم يتم الترويج لها على نطاق واسع، كما لم يتم تحسيس المواطنين بشأنها، واكتفى المسؤولون بكتابتها على بعض الشاحنات وصناديق القمامة الجديدة.

(ن. ف)

> تحكيم

عينت اللجنة المركزية للتحكيم الحكم جمال بلبصري لقيادة مباراة الرجاء ومولودية وجدة، اليوم (الأربعاء)، رغم غيابه عن الميادين أربعة أسابيع، إذ لم يعين لأي مباراة منذ 18 دجنبر الماضي، كما قاد مباراة الفريقين في الموسم الماضي وتحديدا في 2 يناير 2019، والتي أثير فيها جدل كبير، وأوقف بعدها الحكم ثمانية أسابيع.

(ع. م)

> حدود

يصادق مجلس النواب، اليوم (الأربعاء)، في جلسة عامة، على مشروعي قانونين، يتعلقان بترسيم الحدود البحرية لتشمل الأقاليم الجنوبية. وصوتت لجنة الخارجية والدفاع الوطني، في 16 دجنبر الماضي، بالإجماع، على المشروعين، ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون يتم بموجبه تحديد حدود المياه الإقليمية، وآخر يتم بموجبه إحداث منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري بعرض الشواطئ المغربية. وقال ناصر بوريطة، وزير الخارجية، إن المغرب يبسط سيادته على كافة أقاليمه، وسيضع وثائقه لدى الأمم المتحدة.

(أ.أ)

>”سامير”

أيدت غرفة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالبيضاء، أمس (الثلاثاء)، الحكم الابتدائي الصادر في نونبر 2018، والقاضي بتمديد مسطرة التصفية القضائية لتشمل المسيرين أعضاء مجلس إدارة شركة “سامير”. وأوضحت مصادر “الصباح” أن القرار يعني ملاحقة ومصادرة ممتلكات المسيرين المعنيين بالقرار، وفي مقدمتهم جمال باعامر، ومحمد العامودي وجمال أبوردينة.

(ب. ب)

> أمن

استاء أمنيون متابعون في ملف البارون “بنهاس” من قطع رواتبهم من قبل المديرية العامة للأمن، رغم حصولهم على أحكام ابتدائية بالبراءة، مؤكدين أن دركيين يتابعون معهم في الملف ذاته تحتفظ لهم إدارتهم بأجورهم. وباتت القيادة العليا للدرك تترك الكلمة للقضاء، قبل قطع أجور عناصرها، في الوقت الذي تلجأ فيه مديرية الأمن، فور سقوط عناصرها في شبهات الرشوة وغيرها، إلى تجميد رواتبهم، ما يعرض عائلاتهم للتشرد، بسبب التأخر في طي الملفات القضائية، التي قد تستغرق خمس سنوات.

(ع. ل)

>”بيصارة”

تحول مطعم مجلس النواب إلى حلبة للتنافس بين الفرق النيابية، بخصوص جودة الأكل وتنوعه. وأطعم محمد السيمو، رئيس مجلس القصر الكبير، وعضو الفريق الحركي، الذي يستعد للالتحاق بالأحرار، فريقه الحالي، زوال أول أمس (الاثنين)، بـ “البيصارة” القصرية، التي استقدمها إلى الرباط على متن سيارته.

(ع. ك)

>”الناتو”

تباحث عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، مع الجنرال هانس ويرنير فييرمان، المدير العام للقيادة العامة العسكرية الدولية لحلف شمال الأطلسي، حول سبل تطوير التعاون العسكري بين الجيش والقيادة العسكرية لحلف الأطلسي. وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، صدر أول أمس (الاثنين)، إن زيارة فييرمان تندرج في إطار الإعداد للتدريب الجهوي للناتو “ريجيكس 20″، الذي سيقام في نونبر بالمغرب، لتحسين قابلية العمل المشترك في مجالات التخطيط العملياتي واستعداد القوات.

(أ.أ)