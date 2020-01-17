ألم الظهر في بداية الحمل

يعتبر آلم الظهر من المشاكل الصحية، التي تعانيهاأغلب الحوامل، خاصة خلال المرحلة الثانية والثالثة، لكن هناك من يعانين هذه الآلام بداية من الشهر الأول. ويؤكد الأطباء أن ألم الظهر، الذي يظهر في الشهر الأول من الحمل أمر غير معتاد، وتصاب به الحوامل اللاتي يعانين مشاكل في أسفل الظهر قبل ظهور الحمل، لكن من الطبيعي أن تصاب به الحامل في الأشهر الأخيرة نظرا لزيادة الثقل للأسفل، وبالتالي زيادة الضغط على الفقرات القطنية من العمود الفقري.

وقد تحدث آلام الظهر أيضاً في الأسابيع العشرين الأولى من الحمل، إذ تشعر الحامل بآلام حادة في البطن وتصاب بنزيف في المهبل مع ألم أسفل الظهر أو ضغط في منطقة الحوض، ما قد يؤدي في النهاية إلى الإجهاض.

ومن أسباب ألم الظهر، الذي يستمر من الشهر الأول وحتى الشهر الثالث،انغراس الجنين، إذ عند وصول البويضة المخصبة إلى جدار الرحم تبدأ في الانغراس فيه، مما قد يصيب المرأة بألم خفيف في الرحم والظهر يشبه ألم الحيض.

وحين يبدأ الرحم في التوسع لتكوين الجنين يسبب الضغط على الظهر، وقد يكون بسبب الإمساك الذي يأتي نتيجة لزيادة محتوى جسم الحامل من الحديد، الذي تأخذه من المكملات الغذائية، فتشعر بألم شديد.

ومن أسباب ألم الظهر في الأشهر الأولى من الحمل زيادة إفراز هرمونات تؤدي إلى ارتخاء في عضلات الجسم بين عظام الحوض والمفاصل، مما يسبب التعب والإرهاق والضغط.

أ. ك