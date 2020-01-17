3 نصائح للأطفال في فترة الامتحانات

يعاني بعض الأطفال الشعور بالتوتر والقلق المستمر خلال فترة الامتحانات، الأمر الذي يستدعي من ذويهم التعامل معهم بطريقة معينة بحيث تقلل من حدة الضغط النفسي الذي يمرون به. ويقدم خبراء التربية ثلاث نصائح رئيسة للتعامل مع الأطفال خلال مرحلة الامتحانات، أولاها أنه ينبغي أن يستفيد الطفل من القدر الكافي من النوم والراحة، حتى يتمكن من التركيز بشكل أفضل.

وثاني النصائح الابتعاد عن تقديم الوجبات الدسمة، التي تؤدي إلى الإحساس بالخمول، وفي المقابل تقديم الوجبات الخفيفة والصغيرة، التي تعمل على تنشيط الدماغ وزيادة التركيز.

أما ثالث نصيحة حرص الأم على ممارسة ابنها للتمارين الرياضية، سيما أنها تمنحه شعورا بالانتعاش، ما ينعكس إيجابا على دراسته.

أ. ك