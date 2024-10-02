إلغاء رحلات جوية سنغالية يهدد مستقبل طلاب مغاربة

يسود نوع من القلق والتوتر في أوساط الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم ببعض المدارس والمعاهد بالسنغال.

ويأتي هذا التوتر جراء مواصلة الخطوط الجوية السنغالية إلغاء رحلاتها المبرمجة بين مدينتي البيضاء ودكار.

وحسب مصادر من المتضررين بهذا الإلغاء، فإن رحلات العشرات من الطلبة المغاربة الذين يدرسون في الكليات والمعاهد السينغالية، والذين برمجت امتحاناتهم في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري تأثرت بفعل هذه الإلغاءات.

وذكرت مصادر طلابية أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الخطوط السنغالية على هذا الفعل. إذ أن عمليات إلغاء الرحلات تمت سابقا بينما كان الطلبة القادمون من مختلف مناطق المغرب وصلوا مطار البيضاء أو كانوا في الطريق إليه.

وطالب آباء وأولياء الطلبة السلطات في البلدين بسرعة التدخل على اعتبار أن أبناءهم غير قادرين على تحمل هذه الضغوط خصوصا في فترة الامتحانات.

يشار إلى أن قيمة تذاكر السفر بالنسبة للطلبة المغاربة على متن الخطوطين تعتبر من أغلى الأثمنة في العالم.

يوسف الجوهري (تطوان)

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