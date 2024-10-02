“يانغو” توسع خدماتها بالرباط وطنجة

أعلنت خدمة طلب السيارات الدولية “يانغو”، التابعة لشركة “يانغو” العالمية للتكنولوجيا، عن توسعها في مدينتي الرباط وطنجة. هذا التوسع يأتي بعد إطلاق “يانغو” خدماتها في مدينة الدار البيضاء في أبريل 2023.

وابتداء من هذا الشهر، يمكن لسكان المدينتين تحميل تطبيق “يانغو” واختيار الوسيلة المناسبة للتنقل. تبدأ تكلفة الرحلات المطلوبة عبر التطبيق من 9 دراهم، وكعرض افتتاحي، تمنح “يانغو” خصما يصل إلى 20٪ للركاب الجدد على أول ثلاث رحلات.

التطبيق متاح مجانا على نظامي iOS و Android، ويمكن تحميله باللغات الفرنسية، الإنجليزية، وغيرها. بعد تحميل التطبيق، يقوم المستخدم بتحديد وجهته، ومع تفعيل خاصية تحديد الموقع الجغرافي، يقوم النظام بتحديد موقع المستخدم والبحث عن أقرب سائق شريك للقيام بالرحلة. عند إدخال عنوان الوجهة، يقوم التطبيق بحساب تكلفة الرحلة بشكل تلقائي.

شاشي شيخار سينغ، رئيس العمليات في “يانغو” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا، صرح قائلا: “بعد أقل من عام ونصف من إطلاق خدماتنا في المغرب، أصبحت “يانغو” متاحة الآن في ثلاث من أكبر مدن المغرب. كما فعلنا في الدار البيضاء، نحن نسعى لتعزيز شراكات استراتيجية مع المجتمع والكيانات المحلية لضمان توفير وسائل نقل آمنة وميسورة التكلفة للجميع. بخلاف بعض الخدمات الأخرى المتاحة، يعتمد تطبيق “يانغو” على أحدث تقنيات الخرائط والتوجيه وتوزيع الطلبات الذكي. هذه التقنيات تسهم بشكل كبير في تقليل تكلفة الرحلات ووقت انتظار السائقين بين الرحلات، مما يضمن خدمة فعالة وآمنة بأسعار تنافسية للركاب.”

وأضاف: “نحن سعداء بالنتائج الإيجابية التي حققناها في الرباط وطنجة منذ الإطلاق. لقد قمنا بتطوير التطبيق باستمرار هذا العام وأعلنا عن تدابير سلامة جديدة للركاب والسائقين. الطلب على خدماتنا في هذه المدن كان ملحوظا، واليوم أصبح بإمكان سكان الرباط وطنجة الاستفادة من مميزات “يانغو”، مثل طلب الرحلة بسهولة دون الحاجة إلى التفاوض حول السعر أو مشاركة الركوب مع آخرين. أما فيما يتعلق بالسلامة، يمكن للركاب مشاركة مسار الرحلة مع أفراد العائلة والتواصل مع خدمات الطوارئ عبر التطبيق عند الحاجة. نرى حاجة كبيرة لهذه الخدمة، ونحن واثقون أن عملاءنا سيقدرون الفوائد التي تقدمها “يانغو”.”

تدرك “يانغو” أهمية السلامة في صناعة النقل، وتواصل تعزيز ميزات السلامة الفريدة في المغرب، وتتخذ خطوات استباقية لتعزيز منصتها وتحسين بروتوكولات الأمان، مما يؤكد التزامها بتوفير تجربة موثوقة وآمنة للجميع.

جميع السائقين والسيارات الشريكة يتم التحقق منها قبل إضافتها إلى الخدمة. كما يتيح ميزة “سيلفي الركاب” للمستخدمين تحميل صورة إلى حسابهم الشخصي ليتمكن السائق من رؤية هوية الراكب. بالمقابل، يمكن للركاب رؤية صورة السائق أيضا. قبل بدء الرحلة، يمكن للسائقين الاطلاع على عدد الرحلات السابقة وتقييم المستخدم استنادًا إلى ملاحظات الرحلات السابقة. كما تتوفر ميزات أخرى مثل الرحلات متعددة الوجهات، وتنبيهات ربط حزام الأمان، ومشاركة المسار مع الأصدقاء والعائلة في الوقت الفعلي. يوجد أيضًا مركز اتصال لدعم الركاب، حيث يمكنهم طرح الأسئلة، أو تقديم الاقتراحات، أو الإبلاغ عن مشكلة، أو حتى استعادة غرض مفقود في السيارة.

أما للسائقين، تقدم “يانغو” ميزات تشغيلية مبتكرة مثل تنبيهات للمناطق الخطرة، ومراقبة أسلوب القيادة والسرعة، وزر SOS لحالات الطوارئ، ومراجعة تقييمات وصور الركاب، إضافة إلى مركز دعم يعمل على مدار الساعة.

حول شركة يانغو: “يانغو” هي شركة تقنية دولية تحول التقنيات العالمية إلى خدمات يومية تلبي احتياجات المجتمعات المحلية. بفضل التزامها المستمر بالابتكار، تعمل “يانغو” على تعزيز وتطوير تقنيات متقدمة لتقديم خدمات سلسة تلبي احتياجات الناس في مختلف المناطق.

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