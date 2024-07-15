آسفي تحتضن الدورة 22 لمهرجان فن العيطة

تحتضن آسفي، في الفترة الممتدة ما بين 18 و 21 يوليوز الجاري، الدورة الـ22 للمهرجان الوطني لفن العيطة، وذلك تحت شعار “العيطة.. توثيق للذاكرة”.

وحسب بلاغ للمنظمين، ستنطلق فعاليات الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة الفنية، التي تنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بالمركز الثقافي (مدينة الفنون والثقافة)، على أن تستمر باقي فقرات المهرجان بالمنصة الكبرى بساحة مولاي يوسف.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة المنظمة من قبل وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، بتعاون مع عمالة إقليم آسفي، ستعرف مشاركة فرق تمثل مختلف أنماط “العيوط” على الصعيد الوطني، من قبيل الحصباوي، الشيظمي، الأمازيغي، الخريبكي، الحوزي، الزعري، المرساوي، الجبلي، مع حضور فنانين كعبد العزيز الستاتي، وليد الرحماني، سعيد ولد الحوات، وعبد الله الداودي.

كما سيكرم مهرجان فن العيطة لهذه السنة شخصيتين خدمتا هذا الفن، تتمثلان في الفنانة نعيمة بنرضوان، والفنان محمد نوني.

وبالموازاة مع هذه الفعاليات الفنية، سيتم تنظيم ندوة فكرية تتمحور حول المنطلقات الثقافية والتاريخية لغناء العيطة في المغرب، سيشارك فيها ثلة من الأساتذة المتخصصين من مختلف الجامعات المغربية.

(و م ع)

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