الملك يهنئ سلطان بروناي دار السلام بعيد ميلاده

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة لسلطان بروناي دار السلام، حاجي حسن بولقية، بمناسبة عيد ميلاده.

ومما جاء في برقية الملك “ففي غمرة احتفال سلطنة بروناي دار السلام بعيد ميلاد جلالتكم، يسعدني أن أتقدم لكم بتهانئي الحارة ومتمنياتي الخالصة، لكم شخصيا ولأسرتكم الملكية الجليلة بدوام الصحة والسعادة، ولشعب بروناي الشقيق باطراد التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة”.

وأضاف الملك “وأغتنمها مناسبة لأجدد تقديري للعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلدينا، والتي لي كامل اليقين أنها ستواصل سيرها الحثيث على درب المزيد من الازدهار والتقارب”.

(و م ع)

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