سفير الرباط في مصر: هكذا سيتم توزيع المساعدات الملكية على منكوبي غزة

أكد محمد آيت وعلي، سفير المغرب في مصر، اليوم الاثنين، أن جزءا كبيرا من المساعدات الطبية التي أمر الملك محمد السادس بإرسالها برا إلى غزة،والبالغ وزنها 40 طنا، ممول من ماله الخاص، في إطار العمل الإنساني لإغاثة المنكوبين والمتضررين، وسعيا لتحقيق السلام على أرض الواقع، باعتباره رئيسا للجنة القدس.

وأبرز آيت وعلي، في تصريح له على قناة الغد، أن المساعدات الطبية المذكورة ستصل لمتضرري غزة عن طريق جسر جوي إلى تل أبيب، ومن تم، إلى مستحقيها في القطاع، كما تم الأمر خلال المرة السابقة، في بداية رمضان.

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