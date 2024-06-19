الشعب المغربي يحتفل غدا الخميس بالذكرى 54 لميلاد الأمير مولاي رشيد

تحل غدا الخميس، الذكرى الرابعة والخمسون لميلاد الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي قاطبة الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد.

ويشكل الاحتفال بهذه الذكرى فرصة لإبراز الانخراط الدائم للأمير مولاي رشيد في مختلف الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الدبلوماسي والاجتماعي والثقافي والرياضي.

كما تعد هذه الذكرى مناسبة للشعب المغربي للتعبير عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد للملك محمد السادس، وولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

وقد ازداد الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام (فرع الإدارة الداخلية)، ودبلوم القانون المقارن بميزة “حسن جدا” من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط.

وفي يونيو 1996، نال الأمير الشهادة الثانية للدراسات العليا في شعبة العلاقات الدولية بميزة “حسن جدا” ليحصل في 18 ماي 2001 على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة بوردو بميزة “مشرف جدا مع التنويه وتوصية خاصة بالنشر”، نظرا لأهمية الموضوع وقيمة الرسالة التي ناقشها سموه تحت عنوان “منظمة المؤتمر الإسلامي.. دراسة لمنظمة دولية متخصصة”.

وقد أولى الأمير مولاي رشيد، على الدوام، اهتماما بالغا بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، إذ ساهم الأمير ويساهم في مسلسل بناء المغرب الحديث وإشعاع المملكة في مختلف المجالات، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

وفي هذا الصدد، يترأس الأمير منذ أبريل1997 الجامعة الملكية المغربية للرماية بسلاح القنص، كما يرأس الأمير مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، والجامعة الملكية المغربية للغولف منذ 2018.

وقام الأمير بأنشطة رسمية مكثفة، في المغرب وخارجه، لاسيما في المجال الرياضي والاجتماعي والثقافي، كما ترأس تظاهرات كبرى في مختلف المجالات، لاسيما منها الثقافية والرياضية، إلى جانب عدد من الاحتفالات الرسمية، علاوة على تمثيله للملك في عدد من المحافل والأحداث الوطنية والدولية.

وهكذا، ترأس الأمير مولاي رشيد في 16 أكتوبر 2023 بالجديدة، حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة لمعرض الفرس للجديدة، التي نظمت تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، تحت شعار “الفرس والتنمية المستدامة”.

وفي 25 نونبر 2023، ترأس الأمير مولاي رشيد، رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، حفل عشاء أقامه الملك محمد السادس، بمناسبة الافتتاح الرسمي للدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وبتاريخ 01 دجنبر من نفس السنة، وتنفيذا للأمر المولوي للملك محمد السادس، أقيمت بالمسجد الأعظم في الرباط، صلاة الاستسقاء، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، وذلك إحياء لسنة النبي المصطفى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما قل وانحبس المطر عن الناس واشتدت الحاجة إليه.

وفي 18 دجنبر 2023، مثل الأمير مولاي رشيد، بالكويت، الملك محمد السادس، في تقديم التعازي في وفاة نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبتاريخ 23 فبراير 2024، ترأس الأمير مولاي رشيد، بالرباط، حفل عشاء أقامه الملك محمد السادس بمناسبة الدورة الـ 48 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة الـ27 لكأس الأميرة للا مريم، اللتين نظمتا تحت الرعاية السامية للملك من 19 إلى 24 فبراير.

وفي اليوم الموالي، ترأس الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم، بالنادي الملكي للغولف دار السلام بالرباط، حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة ال48 لجائزة الحسن الثاني، والدورة الـ27 لكأس للا مريم.

وفي 25 أبريل 2024، ترأس الأمير مولاي رشيد، بمشور الستينية – صهريج السواني بمكناس، مأدبة عشاء أقامها الملك محمد السادس، على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام).

وهكذا، فإن الاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لميلاد الأمير مولاي رشيد يعد مناسبة سعيدة تحتفل بها كافة مكونات الشعب المغربي، وتعبر من خلالها عن مشاطرة الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها، وتجدد بالمناسبة آيات الولاء والإخلاص لالملك محمد السادس.

(و م ع)

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