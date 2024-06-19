دراسة: ممارسة الرياضة في المساء تخفض نسبة السكري

كشفت دراسة حديثة أن ممارسة الرياضة، خلال الفترة من السادسة مساء إلى منتصف الليل، تساعد في تخفيض نسبة السكر في الدم.

وشملت الدراسة، التي نشر نتائجها الموقع الإلكتروني الأمريكي “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الصحية، 186 شخصا بالغا ممن يعيشون حياة خاملة ويعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

واستخدم المتطوعون، في إطار الدراسة، أجهزة لقياس معدل النشاط البدني ومستويات الكلوكوز في الدم لمدة 14 يوما، ليتوصل الفريق البحثي إلى أن الفئة التي حققت أقصى استفادة تعود لممارسي الرياضة ما بين السادسة مساء ومنتصف الليل.

كما تبين أن معدلات السكر لدى هؤلاء الأشخاص حققت أقصى انخفاض سواء في ساعات الليل أو في نهار اليوم التالي.

وتم رصد أقصى استفادة في فئة الأشخاص الذين وصلوا إلى مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري.

وأكد فريق الدراسة أن هذه النتائج تؤكد الأهمية المتزايدة لممارسة الرياضة بالنسبة لمن يعانون من أمراض مزمنة. وبحسب الدراسة فإنه لابد أن يأخذ المشرفون الرياضيون والمتخصصون في مجال الرعاية الصحية في الاعتبار التوقيت المناسب خلال اليوم لممارسة الرياضة من أجل تحقيق أقصى استفادة.

(و م ع)

إقرأ أيضا: