حوادث السير تحصد 19 قتيلا و2958 جريحا في أسبوع

لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 2958 آخرون بجروح، إصابات 124 منهم بليغة، في 2191 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 يونيو الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 36 ألفا و222 مخالفة، وإنجاز 5548 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 30 ألفا و674 غرامة صلحية. وأشار إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و 563 ألفا و250 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3727 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5548 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 186 مركبة.

(و م ع)

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