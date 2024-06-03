بالصور..إحباط تهريب أزيد من 18 طن حشيش بسيدي رحال

أحبطت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من منطقة سيدي رحال الشاطئية، وحجزت ما مجموعه 18 طنا و 243 كيلوغراما من مخدر الشيرا “الحشيش”.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت “الصباح” بنسخة منه، أسفرت هذه العملية الأمنية عن توقيف خمسة أشخاص متلبسين بنقل المخدرات المحجوزة على متن شاحنة كبيرة للنقل الدولي للبضائع، ومحاولة تحميلها على متن ثلاث زوارق مطاطية سريعة، بغرض تهريبها عبر المسالك البحرية انطلاقا من شاطئ سيدي رحال بضواحي البيضاء.

كما مكنت إجراءات التفتيش والتمشيط المكاني، وفق المصدر ذاته، من ضبط مجموعة كبيرة من حاويات المحروقات، ومحركات بحرية قوية الدفع، وثلاث زوارق مطاطية سريعة، ومضخات هوائية، وهاتف للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى شاحنة كبيرة تم تسخيرها في نقل المخدرات عبر المسالك البرية.

وأكد بلاغ المديرية، الاحتفاظ بالأشخاص الخمسة الموقوفين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية على الصعيدين الوطني والدولي، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في نشاطها الإجرامي.

يسرى عويفي

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