الملك يترأس مجلسا وزاريا ويعين مسؤولين في مناصب عليا

ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالبيضاء مجلسا وزاريا، خصص ‏للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم ‏المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا‎.‎

وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني‎ :‎‎

” في بداية أشغال المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول التوجهات الاستراتيجية ‏للسياسة المساهماتية للدولة‎.‎

وقد أكدت الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى ‏إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك ‏لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة‎.‎

وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات ‏العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الاستراتيجية ‏والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة‎.‎

وأوضحت الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الاستراتيجية السبع التالية‎ :‎

أولا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية : من خلال دعم جهود الدولة ‏في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل‎.‎

ثانيا : جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي : بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-‏استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة‎.‎

ثالثا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة : من خلال إقامة ‏شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية‎.‎

رابعا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز ‏فرص الشغل المنتج : سيما من خلال دعم نماذج اقتصادية فعالة ومرنة، بما يتماشى مع متطلبات التقنين والبيئة التنافسية والفرص ‏المتاحة في الأسواق‎.‎

خامسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج ‏الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي : وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، وبما يضمن العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين ‏لخدمات عمومية ذات جودة‎.‎

سادسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة : عبر ‏تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات ‏تغير المناخ‎.‎

سابعا : تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء : وذلك من خلال ‏إرساء تدبير نشط لمحفظتها وتدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية ‏للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين نجاعة أدائها‎.‎

وبعد أن صادق المجلس الوزاري على هذه التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، تمت دراسة والمصادقة على ‏مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

ويهدف هذا المشروع إلى:

‎ إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في ‏المجلس الوزاري‎ :‎

‎- ‎وكالة تنمية الأطلس الكبير ؛

‎- ‎الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ؛

‎- ‎الهيئة العليا للصحة ؛

‎- ‎المجموعات الصحية الترابية ؛

‎- ‎الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ؛

‎- ‎والوكالة المغربية للدم ومشتقاته‎.‎

حذف “المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل ‏جلالة الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد‎.‎

إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في ‏شأنها في مجلس الحكومة‎.‎

إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري، وذلك تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ جلالة ‏الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوليها للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأفراد ‏القوات المسلحة الملكية. ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التالية‎ :‎

‎- ‎مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، ويهدف لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة ‏بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة‎.‎

‎- ‎مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، ‏ويهدف إلى تكريس التميز العلمي والأكاديمي كمعيار جوهري لولوج مهنة أستاذ باحث وللترقية المهنية، وعقلنة مساطر الترقية ‏المهنية، وتخويل الأساتذة رؤساء الأقطاب والمراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام، على غرار الأساتذة ‏رؤساء المصالح الاستشفائية بهذه المؤسسات‎.‎

‎- ‎مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات ‏والخرائطية البحرية، ويهدف لإضافة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو من يمثله إلى تأليف ‏هاته اللجنة‎.‎

‎- ‎ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل ‏لديهم : ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا، وذلك تجسيدا للروابط المتينة التي تجمع المملكة ‏المغربية ودولة البرازيل‎.‎

وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة‎ :‎

‎-‎وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، تفضل الملك، بتعيين كل من‎ :‎

مصطفى فارس، مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ؛

محمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة‎.‎

‎- ‎وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين الملك كلا من‎ :‎

طارق حمان، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛

وطارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة‎.‎

‏- وبمبادرة من وزير النقل واللوجستيك، عين الملك، عادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات”.‏

(و م ع)

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