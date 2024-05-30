الرصاص لإيقاف عشريني مسلح بالبيضاء

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي بالبيضاء، زوال اليوم الخميس، لاستخدام سلاحه الوظيفي من أجل توقيف عشريني، كان في حالة تخدير متقدمة وعرض حياة المواطنين وسلامة موظفي الشرطة للخطر بواسطة السلاح الأبيض.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 29 سنة، والذي كان تحت تأثير حالة التخدير نتيجة تعاطي المؤثرات العقلية، أقدم على تعريض تسعة أشخاص لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض، بدون سبب ظاهر، مما تسبب في وفاة أحد الضحايا وإصابة الباقين بجروح.

وخلال هذا التدخل الأمني، يضيف المصدر ذاته، اضطر مفتش شرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي مصيبا المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، مما مكن من تحييد الخطر وضبط المعني بالأمر، الذي تم نقله رفقة الضحايا للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأكد المصدر الأمني، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الخلفيات والظروف الحقيقية المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

يسرى عويفي

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