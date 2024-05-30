طلبة الطب والصيدلة يتفاعلون إيجابيا مع اجتماع الحكومة بعمداء كلياتهم

رحب أعضاء اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، اليوم الخميس، بتجاوب الحكومة إيجابيا مع ملفهم، وحضورها اجتماعا أوليا مع عمداء كليات الطب والصيدلة بالمملكة، للتأسيس لوساطة جادة بغية التوصل إلى حلول نهائية “تضمن جودة التكوين الطبي والصيدلي لكفاءات مغرب الغد“.

وثمنت اللجنة، في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، التفاعل الحكومي الرامي إلى التدخل بفعالية للتوسط في ملفها، معتبرة أن“تأجيل امتحانات الدورة المقبلة سيمكنها من إتاحة فرصة التوصل إلى حل لهذه الأزمة“. كما أكدت أن “مسألة العقوبات ستكون من الأولويات المطروحة على طاولة الوساطة المناقشة في اجتماع عمداء الكليات بعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار“.

وسجلت اللجنة، في بلاغها، تلقيها “بروح إيجابية، أمس الأربعاء، تصريح رئيس الحكومة الذي أعلن فيه أن التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب يعد من أولويات الدولة الاجتماعية“، واعتباره هذا الأخير “تأسيسا للمعالم الكبرى لحل أزمة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب التي دامت لأزيد من 6 أشهر“.

وأعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، وفق المصدر ذاته، تنظيمها، في القريب العاجل، جموعا عامة للتوصل إلى حل يمكن من استئناف السيرورة العادية للسنة الجامعية وإنقاذ ما تبقى منها.

يسرى عويفي

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