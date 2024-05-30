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طلبة الطب والصيدلة يتفاعلون إيجابيا مع اجتماع الحكومة بعمداء كلياتهم

منذ 3 ساعات
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رحب أعضاء اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، اليوم الخميس، بتجاوب الحكومة إيجابيا مع ملفهم، وحضورها اجتماعا أوليا مع عمداء كليات الطب والصيدلة بالمملكة، للتأسيس لوساطة جادة بغية التوصل إلى حلول نهائيةتضمن جودة التكوين الطبي والصيدلي لكفاءات مغرب الغد“.

وثمنت اللجنة، في بلاغ لها توصلتالصباحبنسخة منه، التفاعل الحكومي الرامي إلى التدخل بفعالية للتوسط في ملفها، معتبرة أنتأجيل امتحانات الدورة المقبلة سيمكنها من إتاحة فرصة التوصل إلى حل لهذه الأزمة“. كما أكدت أنمسألة العقوبات ستكون من الأولويات المطروحة على طاولة الوساطة المناقشة في اجتماع عمداء الكليات بعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار“.

وسجلت اللجنة، في بلاغها، تلقيهابروح إيجابية، أمس الأربعاء، تصريح رئيس الحكومة الذي أعلن فيه أن التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب يعد من أولويات الدولة الاجتماعية، واعتباره هذا الأخير “تأسيسا للمعالم الكبرى لحل أزمة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب التي دامت لأزيد من 6 أشهر“.

وأعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، وفق المصدر ذاته، تنظيمها، في القريب العاجل، جموعا عامة للتوصل إلى حل يمكن من استئناف السيرورة العادية للسنة الجامعية وإنقاذ ما تبقى منها.

يسرى عويفي

منذ 3 ساعات
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