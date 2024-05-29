ولاية أمن طنجة تتفاعل مع فيديو سرقة مسلحة

تفاعلت ولاية أمن طنجة، اليوم الأربعاء، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان متحوزان أسلحة بيضاء يعرضان ضحية للسرقة المقرونة باعتداء جسدي بحي المصلى بالمدينة ذاتها.

ويتعلق الأمر، حسب الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة على ضوء هذا الشريط، والتي أفاد بها مصدر أمني لـ”الصباح”، بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة بطنجة، بعدما قامت بتحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه اليوم الأربعاء.

وأكد المصدر ذاته إخضاع المشتبه فيه، البالغ من العمر 42 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في حين لازال البحث جاريا من أجل توقيف شريكه بعد أن تم تحديد هويته الكاملة.

(ي.ع)

إقرأ أيضا: