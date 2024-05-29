السرقة بالخطف تطيح بعشريني في إنزكان

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بإنزكان، صباح اليوم الأربعاء، عشرينيا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف شكلت موضوع شريط متداول بتطبيقات التراسل الفوري.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن فرقة الشرطة القضائية بإنزكان باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات المكثفة على خلفية تسجيل شكاية امرأة بشأن تعرضها للسرقة بالخطف يوم الإثنين الماضي، وهو ما أسفر عن تشخيص هوية المشتبه فيه، البالغ من العمر 23 سنة، قبل أن يتم توقيفه صباح اليوم الأربعاء.

وأكد المصدر ذاته، إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

(ي.ع)

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