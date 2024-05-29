فرسان خيالة الأمن الوطني يتألقون بدوري الحرس الملكي في تطوان

شارك فرسان خيالة الأمن الوطني، خلال الأسبوع الماضي، في دوري منافسات القفز على الحواجز، المنظم بتطوان من قبل الحرس الملكي.

وأحرز فارسان من خيالة الأمن الوطني على مجموعة من المراتب المشرفة في هذه المنافسات الرياضية، من بينها المرتبة الأولى في مسابقة للقفز على الحواجز، كما حصلا على الرتبة الثانية في مسابقتين بمضمارين آخرين وقد احتفت المديرية العامة للأمن الوطني بخيالة الشرطة الفائزين في منافسات القفز على الحواجز، وهو ما ترجمه المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي بالتفاتة متميزة تمثلت في تكريم الفارسين المذكورين وتمكينهما من تحفيزات مادية، وذلك لتشجيعهما على مزيد من التميز والارتقاء الرياضي في تخصص رياضات الفروسية.

وتأتي مشاركة فرسان خيالة الأمن الوطني في مثل هذه التظاهرات الرياضية، في سياق عضوية المديرية العامة للأمن الوطني بالجامعة الملكية المغربية الرياضات الفروسية، كما يؤشر ذلك أيضا على المكانة المتميزة التي يحتلها الفرس داخل المنظومة الأمنية الوطنية.

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