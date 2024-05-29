حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني بمدن سيدي قاسم وسوق السبت أولاد النمة وفاس وصفرو، وهي التعيينات التي تندرج في إطار خلق دينامية داخلية في تدبير الموارد البشرية الشرطية تراهن على الاستفادة من كفاءات أمنية شابة ومتمرسة وقادرة على تحمل مسؤولية تحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن التعيينات الأخيرة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، همت خمسة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين نائب الرئيس المنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم، وثلاثة رؤساء دوائر للشرطة بمدن فاس وصفرو وسوق السبت أولاد النمة، وكذا وضع إطار أمني على رأس المصلحة الولائية للعمل الاجتماعي بولاية أمن فاس.

وتم الحرص في عملية الترشيح لشغل هذه المناصب الأمنية، على اعتماد معايير الكفاءة والانضباط المهني والشخصي، وذلك ليتسنى للجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

(ي.ع)

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