التساقطات المطرية الأخيرة تنعش أمال فلاحي جهة طنجة

أكد بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة أن التساقطات المطرية التي عرفتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ، مؤخرا ،لها وقع إيجابي على المزروعات الخريفية والشتوية .

وأوضح المصدر التساقطات المطرية بجهة طنجة -تطوان-الحسيمة ،والتي بلغ معدلها إلى حدود يوم 18/03/2024 ما يناهز 335 ملم وعلى مستوى محطة طنجة أزيد من457 ملم ، لها وقع إيجابي على سير الموسم الفلاحي الحالي خاصة الحالة العامة للمزروعات الخريفية والشتوية (الحبوب والقطاني)، النباتات السكرية، والخضروات .

وأضاف المصدر أن هذه التساقطات المسجلة منذ بداية السنة، خلقت ظروفا ملائمة لتسريع زراعة الحبوب وتحسن حالتها و نمو الأشجار المثمرة وتحسن جودة الثمار ، بالإضافة إلى تحسين الغطاء النباتي بالمناطق البورية الرعوية ، مما سيساهم إيجابيا في رفع الموفورات الكلئية للماشية.

كما أدت التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها الجهة خصوصا خلال شهري فبراير ومارس ، إلى تحسين الفرشة المائية وارتفاع حقينة السدود بالجهة.

وفي هذا الصدد فقد سجلت نسبة الملء بالسدود السقوية بالجهة، حسب المصدر، تحسنا ملحوظا، حيث وصلت نسبة الملء إلى غاية تاريخ 18/03/2024: 69.70 % بالنسبة لسد واد المخازن ، و18.38 % بالنسبة لسد دار الخروفة ،و100 % بالنسبة لسد شفشاون ، و100 % لسد الشريف الإدريسي بتطوان.

وبخصوص زراعة الحبوب ، أشار المصدر الى أن وتيرة الإنجاز عرفت تطورا مهما خصوصا بعد التساقطات المطرية التي عرفتها الجهة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ، حيث تمت زراعة أزيد من 304000 هكتار ، كما تمت زراعة أزيد من 18100 هكتار من القطاني و65700 هكتار من المزروعات الكلئية و4000 من النباتات السكرية.

وبالنسبة للخضروات الخريفية والشتوية، وعلى الرغم من قلة التساقطات المطرية فقد تم ، وفق بلاغ المديرية الجهوية للفلاحة ، غرس أزيد من 38040 هكتار من الخضروات بنسبة إنجاز فاقت 100% ، حيث تم غرس أزيد من 12800 هكتار من البطاطس و260 هكتار من الطماطم و980 هكتار من البصل.

كما تم غرس أزيد من 6780 هكتار من الفواكه الحمراء ، منها 1980 هكتار من الفراولة و2150 هكتار من توت العليق و2650 هكتار من العنب الأزرق.

وفي هذا السياق ، عملت مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالجهة على توفير وسائل الإنتاج وتشجيع استعمال البذور المختارة وكذا مواكبة الفلاحين من أجل ضمان نجاح سيرورة الموسم الفلاحي ، حيث تم تخصيص أزيد من 34363 قنطار من البذور المختارة للحبوب لفائدة الفلاحين بالجهة. وكذلك تم تخصيص دعم مهم بالنسبة لبذور البطاطس والبصل والطماطم ، وكذلك تخصيص أزيد من 325000 قنطار من الأسمدة الأزوتية لفائدة الفلاحين بالجهة بأثمنة مدعمة.

وفي إطار برنامج الحد من أثار نقص التساقطات المطرية لسنة 2023 تم توزيع 96775 قنطارا من الشعير المدعم خلال الشطر الأول، لصالح 9428 من مربي الأغنام والماعز، على مستوى 09 مراكز للربط المنتشرة بمختلف أقاليم الجهة، كما تم توزيع 143470 قنطارا من الأعلاف المركبة المدعمة خلال الشطر الأول.

أما فيما يخص برنامج 2024، فقد تمت برمجة توزيع أزيد من 55000 قنطارا من الشعير المدعم خلال الشطر الثاني، و153000 قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية بالجهة.

(و م ع)

إقرأ أيضا: