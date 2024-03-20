ارتفاع حركة نقل المسافرين بمطار فاس

سجل مطار فاس – سايس، خلال الشهرين الأولين من عام 2024، ارتفاعا في حركة نقل المسافرين بنسبة 8 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات.

وأوضح المكتب أن مطار فاس – سايس استقبل حوالي 253 ألفا و505 مسافرين في متم فبراير الماضي، مقابل 234 ألفا و796 مسافرا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وبخصوص ترتيب حركة النقل الجوي التجاري بحسب المناطق، احتل مطار فاس – سايس المركز الخامس، خلف مطارات الدار البيضاء-محمد الخامس، ومراكش-المنارة، وأكادير-المسيرة، وطنجة ابن بطوطة.

وأشار المكتب إلى أن مطار فاس – سايس، شهد خلال شهر فبراير الماضي لوحده، ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة حيث استقبل 123 ألفا و544 مسافرا، مقابل 110 آلاف و110 مسافرين خلال ذات الفترة من سنة 2023.

وسجلت حركة النقل الجوي التجاري بمطارات المملكة 4.551.240 مسافرا خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، بارتفاع نسبته 17 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

(و م ع)

إقرأ أيضا: