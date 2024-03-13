خبير فلسطيني: الفلسطينيون ممتنون جدا للمساعدة الإنسانية المغربية

أكد المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، أن الفلسطينيين ممتنون جدا للمساعدة الإنسانية التي قدمها المغرب، بتعليمات سامية للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريف.

وقال الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: “نحن معتادون على هذا الكرم المغربي الذي نقدره كثيرا”، مضيفا أن الشعب الفلسطيني يعرب عن شكره وامتنانه العميق للمملكة المغربية، وللملك محمد السادس، وللشعب المغربي.

وأضاف أن هذه البادرة الكريمة وروح التضامن ليسا غريبين عن الملك والشعب المغربي، اللذين لم يتوانيا يوما عن الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، مذكرا بأن المغرب ساند تاريخيا الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة.

وخلص الخبير الفلسطيني إلى أن المساعدة الموجهة، بشكل خاص، إلى ساكنة غزة مع حلول شهر رمضان المبارك ستمكن من التخفيف من معاناة سكان القطاع الذين يقدرون كثيرا هذه البادرة الملكية، التي أتت في سياق صعب جدا مطبوع بالحصار المفروض على الساكنة والقتال المسلح.

(و م ع)

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