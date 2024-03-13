المركز الجهوي للاستثمار ينظم يوما تواصليا للنساء المقاولات بالحسيمة

نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة -تطوان-الحسيمة لقاء تواصليا وتكريميا بمدينة الحسيمة لفائدة النساء المقاولات ، وذلك بغية تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به هذه الفئة لتحريك عجلة الاقتصاد بالمنطقة .

وأفاد بلاغ للمؤسسة المنظمة أنه في إطار انفتاح المركز على محيطه المجتمعي و المقاولاتي و بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمت ملحقة الحسيمة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة -طنجة – تطوان -الحسيمة، نهاية الأسبوع المنصرم ، يوما تواصليا خصص للاحتفاء بالنساء المقاولات ، تقديرا لمساهمتهن في تطوير الدينامية التنموية بالبلاد عامة .

وأشار المصدر الى أن اللقاء، الذي عرف حضورا مميزا للنساء المقاولات، شكل فرصة للتعريف بمختلف برامج الدعم والمواكبة الموجهة للمقاولة، سواء تلك التي يشرف عليها المركز الجهوي للاستثمار بشكل مباشر أو في إطار التنسيق مع شركائه ضمن منظومة ريادة الأعمال المحلية والجهوية.

و في هذا السياق، تم إطلاع المشاركات على منصة المواكبة الرقمية “منار المستثمر” ، التي تمنح لحاملي المشاريع إمكانية الاستفادة من مواكبة مجتمعية شاملة، مع دعوتهن إلى التسجيل ضمن قاعدة بيانات هذه المنصة قصد الاستفادة من خدماتها المتعددة، بما في ذلك برامج التكوين ، التي يشرف عليها المركز في إطار آلية “أنفستانجير أكاديمي” investangier academy.

واعتبارا لأهمية هذه المبادرة ، جدد المركز الجهوي للاستثمار تأكيده على ضرورة ترسيخ هذا التقليد ليشكل محطة سنوية للاحتفاء بالمقاولة النسائية والإنصات إلى أصوات ممثلاتها.

(و م ع)

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