بيجو تطلق سيارتها الجديدة 208 بسعر تنافسي

طرحت شركة “بيجو” الفرنسية، في مارس الجاري، سياراتها الجديدة بيجو 208 موديل 2024 بالأسواق المغربية، بسعر تنافسي يبتدأ من 159 ألف و900 درهم، وتصميم رياضي جديد، أعيد ابتكاره بتقنيات متطورة لضمان متعة قيادة محسنة.

وحسب بلاغ للشركة، توصلت “الصباح” بنسخة منه، تتميز بيجو 208 الجديدة، بتوقيع ضوئي جديد وشكل شبيه بالفهد، بالإضافة إلى نظام بيجو i-Cockpit® الأكثر تقدما رقميا وتكنولوجيا، ومحركات الجيل الجديد، التي تعزز متعة القيادة.

وتشمل سلسلة بيجو 208 الجديدة، وفق المصدر ذاته، 3 نسخ: ALLURE، وACTIVE، وGT وصنفان من المحركات الفعالة والاقتصادية بشكل خاص: PureTech 75 (محرك بنزين 3 سلندرات بسعة 1.2 لتر و75 حصان، مقترن بعلبة تروس يدوية من 5 سرعات)، وBlueHDI 100 (محرك ديزل 4 سلندرات بسعة 1.5 لتر و100 حصان، مزود بنظام Stop & Start، مقترن بعلبة تروس يدوية من 6 سرعات).

وأورد البلاغ نفسه، قول هند التازي، مديرة علامة بيجو في المغرب: “بيجو هي علامة تجارية رمزية. اليوم، أنا سعيدة بإعلان طرح بيجو 208 الجديدة في المغرب. 208 الجديدة، التي تمثل الجيل الجديد من السيارات السيتادين، تجلب نفحة من الشباب والانتعاش، مع خدمات عالية الجودة، والأناقة والإحساس”.

وأضاف البلاغ قول ماتياس هو سان، مدير التصميم في بيجو: “قام فريق تصميم بيجو برفع التحدي بالحماس الذي فرضته بيجو 208 الجديدة. أردنا أن نؤكد من جديد على شخصيتها القوية بالفعل، دون أن نفقد روح تصميمها العام. الواجهة الأمامية الجديدة مع التوقيع الضوئي الجديد لبيجو ، وفي الخلف، أضواء الثلاثة مخالب المعاد ابتكارها سمحت لنا بدمج بيجو 208 الجديدة في حداثة علامة بيجو، مع منحها وقفة شبيهة بالفهد، مع الحفاظ على الشكل المنحوت والرياضي الذي يحبه الزبناء”.

جدير بالذكر أن “بيجو 208″، وريثة تسعة أجيال من سيارات “السيتادين بيجو”، حققت نجاحا لا مثيل له منذ إطلاقها في نهاية سنة 2019، فخلال أزيد من ثلاث سنوات، تم إنتاج حوالي مليون وحدة حول العالم، وشكلت السيارة الأكثر مبيعا بأوربا في عامي 2021 و2022.

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