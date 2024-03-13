دراسة: انخفاض متوسط الأعمار بسبب كورونا

وذكرت الدراسة أن متوسط العمر المتوقع انخفض خلال هاتين السنتين في 84 في المائة من نحو 200 دولة ومنطقة أخضعها الباحثون للدراسة.وأظهرت البيانات التي درسها الباحثون انخفاض متوسط العمر المتوقع إلى أكثر من عام ونصف للشخص الواحد في المتوسط (1,6 سنة) سنتي 2020 و2021. وقد ت رجم ذلك بزيادة في الوفيات بلغت 15,9 مليون حالة، أي ما يزيد قليلا عن نحو 15 مليون وفاة أشارت إليها منظمة الصحة العالمية.

وقال المعد الرئيسي للدراسة، الباحث أوستن شوماخر، “كان لكوفيد تأثير على البالغين في مختلف أنحاء العالم، لم ي سجل منذ نصف قرن حتى خلال الحروب والكوارث الطبيعية”.

من جهة ثانية، أظهرت النتائج أن معدل وفيات الرضع استمر في الانخفاض خلال الفترة التي شملتها الدراسة.

ولدى الأطفال دون سن الخامسة، س جل سنة 2021 انخفاض في عدد الوفيات بنحو 500 ألف مقارنة بأرقام العام 2019.

من جانبها، أكدت الباحثة هموي هموي كيو أن النتائج تشكل “تقدما استثنائيا”، مشيرة إلى أن الأولوية حاليا ينبغي أن ت عطى لموضوع تجنب “الوباء المقبل من خلال تقليص الفجوات الكبيرة المرتبطة بالصحة بين البلدان”.