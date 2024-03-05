أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الثلاثاء، عن توقف مؤقت لحركة السير بين بدالي المحمدية-وسط، والمحمدية-غرب، ابتداء من الساعة ال11 ليلا من ليلة اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأربعاء، ومن الساعة ال11 ليلا من ليلة يوم الخميس 7 مارس إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة 8 مارس.

وعزا بلاغ للشركة أن هذا التوقف المؤقت إلى أشغال وضع أعمدة الممر العلوي خلال الفترتين المذكورتين، وذلك في إطار مشروع تثنية الممر العلوي على مستوى النقطة الكيلومترية PK52+300 امتدادا لشارع فلسطين لمدينة المحمدية.

وبخصوص المسارات البديلة خلال ليلة اليوم الثلاثاء إلى غد، يضيف المصدر أنه سيكون على مستعملي الطريق السيار القادمين من الدار البيضاء والمتوجهين صوب الرباط مغادرة الطريق السيار على مستوى بدال المحمدية-غرب من أجل الولوج الى الطريق السيار عبر بدال المحمدية-وسط.

وتابع البلاغ أنه سيكون على مستعملي الطريق السيار القادمين من الرباط والمتوجهين صوب الدار البيضاء خلال ليلة يوم الخميس 7 مارس إلى يوم الجمعة 8 مارس، مغادرة الطريق السيار على مستوى بدال المحمدية-وسط من أجل الولوج الى الطريق السيار عبر بدال المحمدية-غرب.

وأكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة أنها وضعت علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير، معربة عن الاعتذار عن الازعاج الذي سيحصل جراء هذه الأشغال والتي ي ستهدف منها تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الشركة الوطنية.

وللمزيد من المعلومات، يضيف البلاغ، يمكن الاتصال بالرقم 5050 وتحميل تطبيق “ADM Trafic ” للاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بحالة المرور الآنية.

(و م ع)

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