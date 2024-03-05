هذا موعد إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية

أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) عن تحديد يوم 12 مارس الجاري موعدا لإجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية.

وأوضحت (الكاف)، في بيان على موقعها الرسمي، أنه سيتم إجراء قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية بالعاصمة المصرية القاهرة على الساعة (00: 14) ظهرا بالتوقيت المحلي، (00: 12) بتوقيت غرينتش، ستليها قرعة دوري الابطال على الساعة (00: 15) مساء بالتوقيت المحلي، (00: 13) بتوقيت غرينتش.

وأضافت أنه مع انتهاء الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقات الأندية هذه، تم تحديد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي .

وتأهلت الى ربع نهائي دوري أبطال افريقيا فرق الاهلي المصري، وصن داونز الجنوب افريقي،و بيترو اتلتيكو الأنغولي ، و أسيك ميموزا الايفواري، ومازيمبي الكونغولي، و الترجي الرياضي التونسي، وسيمبا التنزاني ، و يانغ افريكانز التنزاني.

كما تأهلت الى ربع نهائي كأس الكنفدرالية فرق الزمالك المصري، و دريمز الغاني، و نهضة بركان المغربي، وفيوتشر المصري، و أبوسليم الليبي ، و ريفرز يونايتد النيجيري، وستاد المالي، واتحاد العاصمة الجزائري.

(و م ع)

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