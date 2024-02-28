المغرب يشارك في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة

استدعت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى ثلاثة عدائين مغاربة للمشاركة في بطولة العالم داخل القاعة في دورتها ال 19 التي ستحتضنها مدينة غلاسكو الاسكتلندية في الفترة بين 1 و3 مارس المقبل.

وتتكون لائحة الفريق الوطني، الذي سيشرف على تأطيره خلال هذه البطولة المدرب أناس المؤدن، من عبد العاطي الكص (800م) وأناس الساعي (1500) وهشام أكمكام (1500 و3000) .

يذكر أن المغرب أحرز 19 ميدالية في تاريخ مشاركاته في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة منها ست ذهبيات وخمس فضيات وثماني برونزيات. وأحرز ثلاثة ألقاب من أصل الستة هشام الكروج، إثنان في 1500م (1995 و1997) وواحد في 3000م (2001)، بينما فاز سعيد عويطة بلقب واحد في 3000م (1989)، وحسناء بنحسي بلقب واحد في مسافة 1500م (2001) وعبد العاطي إيكيدر أيضا في 1500م (2012).

(و م ع)

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