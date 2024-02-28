بورصة البيضاء .. تداولات الإفتتاح على وقع الإنخفاض

افتتحت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الأربعاء على وقع الانخفاض.

وسجل المؤشر الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,34 في المائة ليستقر عند 13.054,66 نقطة.

كما انخفض مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,34 في المائة عند 1.061,46 نقطة.

بدوره سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعا بنسبة 0,34 في المائة إلى 971 نقطة.

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الثلاثاء بتسجيله ربحا بنسبة 0,14 في المائة.

(و م ع)

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