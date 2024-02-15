إحباط تهريب حوالي 4 أطنان من الحشيش بسطات

أحبطت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء، محاولة تهريب ثلاثة أطنان و 826 كيلوغراما من مخدر الشيرا “حشيش”، وتوقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت “الصباح” بنسخة منه، fأن توقيف المشتبه فيه تم بضيعة بالمنطقة القروية “سيدي المكي” بضواحي مدينة برشيد، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد مكان إخفاء شحنة المخدرات بداخل سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة كانت مركونة بمدينة برشيد، والتي تبين أنها محملة ب 103 رزمة من مخدر الشيرا يبلغ وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان و 826 كيلوغراما.

ومكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة أيضا، وفق المصدر ذاته، من حجز جرعات من الكوكايين وسيارة نفعية ثانية، فضلا عن مجموعة من لوحات ترقيم السيارات المزورة، فيما أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بوزان وخريبكة وبني ملال وتطوان للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى تتعلق بترويج المخدرات ومحاولة القتل العمدي.

وأكد بلاغ المديرية إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

(ي.ع)

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