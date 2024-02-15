اتفاقية لإحداث مركز لتقييم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بمرتيل

عقد رئيس المكتب الاقليمي للهلال الأحمر المغربي بعمالة المضيق الفنيدق؛ محمد العربي المرابط، أمس (الأربعاء)، بمكتبه الخاص بمرتيل

الاجتماع الذي خصص لدراسة اتفاقية شراكة لإحداث مركز لتقييم خدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة، بشراكة مع المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي بعمالة المضيق الفنيدق والجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، حضرته رئيسة الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة “خديجة الغليمي”، وعبد اللطيف المعمري المدير التنفيذي (MPH-PHD ) بالصحة العامة، ومحمد السوعلي مدير مركز للامليكة لتكوين المتطوعين وأطر الصحة بتطوان والمنسق الوطني لمشاريع وبرامج الهلال الأحمر المغربي، والعياشي السوعلي أستاذ مكون في الإسعافات الأولية بمركز للامليكة لتكوين المتطوعين وأطر الصحة بتطوان، وصابح مونة مسؤولة قسم البرامج والخدمات بالجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بالمركز الوطني بالرباط، وعمر بن العربي المنسق الجهوي للجمعية المغربية لتنظيم الأسرة.

وبعد الزيارة الميدانية الأولى، قام رئيس المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي بعمالة المضيق الفنيدق، رفقة وفد عن الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بزيارة لمركز الهلال الأحمر بمرتيل الذي سيحتضن تفعيل هذه الإتفاقية التي من المنتظر أن تستفيد منها ساكنة مرتيل.

يوسف الجوهري (تطوان)

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