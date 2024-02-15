إطلاق مشروع دولي لتعزيز دعم إدماج المهاجرين بأكادير

نظمت المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب والمجلس الجماعي لمدينة أكادير، اليوم الخميس، ورشة عمل خصصت لإطلاق مشروع لتعزيز دعم إدماج المهاجرين.

ويعكس هذا المشروع المندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، الالتزام المستمر بنهج شامل واستباقي للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين بشكل عام، وتعزيز إدماج المهاجرين بجهة سوس ماسة على وجه الخصوص.

ويعد مشروع “دعم إدماج المهاجرين من قبل المجلس الجماعي لمدينة أكادير” الممتد إلى غاية نونبر 2025، مشروعا تجريبيا يتم تنفيذه بتمويل من قبل صندوق المنظمة الدولية للهجرة للتنمية.

وفي كلمة يالمناسبة، قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، لورا بالاتيني، إن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو دعم الإجراءات المحلية التي تهدف إلى التصدي للتحديات المتعلقة بإدماج المهاجرين في مدينة أكادير والجماعات المجاورة.

وأضافت أنه من خلال اعتماد نهج يستند إلى الحقائق الواقعية، سيعزز هذا المشروع مشاركة جميع الفاعلين المحليين، لتحليل احتياجات المهاجرين الخاصة، من خلال تنفيذ مبادرات تجريبية قابلة للتكييف.

من جانبها، قالت نائبة رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير، فاطمة أمزيل، إن الانخراط في هذا المشروع يترجم الإرادة الحقيقية للمجلس الجماعي لأكادير، لجعل المدينة فضاء للعيش المشترك، تسوده القيم الإنسانية التي تصون كرامة المهاجرين واللاجئين وتضمن حقوقهم في التعليم والصحة والمواكبة الاجتماعية.

وعلى هامش إطلاق هذا المشروع، جرى التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لمدينة أكادير والمنظمة الدولية للهجرة.

(و م ع)

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