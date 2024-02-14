الطالبي يتباحث مع وفد لمجلس الشورى القطري

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء بمقر المجلس، مباحثات مع وفد عن مجلس الشورى القطري همت العلاقات بين البلدين، سيما على المستوى البرلماني.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن هذه المباحثات جرت بمناسبة قيام وفد مجلس الشورى القطري، الذي ترأسه نائبة الرئيس، حمدة بنت حسن بن عبد الرحمن ابوظاعن السليطي، و عضو المجلس، عيسى بن عرار بن عيسى علي الرميحي، بزيارة عمل للمغرب.

وأفاد البلاغ بأن اللقاء الذي حضرته، نجوى كوكوس، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب -قطر، أكد على عمق الروابط التاريخية بين المملكة المغربية ودولة قطر، وكذا العلاقات الأخوية التي تجمع قائدي البلدين.

كما تم التطرق للعلاقات البرلمانية المتينة، مع التأكيد على أهمية تعزيز هذه الأخيرة عبر تبادل التجارب والخبرات وزيارات العمل ودينامية مجموعة الصداقة البرلمانية والتنسيق البرلماني على المستوين القاري والدولي.

(و م ع)

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