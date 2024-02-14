ائتلاف 490 يطلق دليلا رقميا لمحاربة التحرش الجنسي

نظم ائتلاف 490 بشراكة مع المدرسة العليا للتدبير ESCA، أمس الثلاثاء، ندوة تحمل عنوان “التحرش الجنسي في الوسط الجامعي”، بمشاركة كل من: نرجس بنعزو، عضوة ائتلاف 490، وآدم الهادي، أخصائي نفسي وزينب فاسيكي، رسامة وناشطة نسوية.

وشكلت هذه الندوة، التي جرى تنظيمها على هامش أسبوع محاربة التحرش بالمدرسة العليا للتدبير ESCA، فرصة لإشراك الطلبة ووسائل الإعلام تجربة خلية للاستماع ومرافقة ضحايا التحرش الجنسي والعنف، إذ تواصلت مع خلية الاستماع والمرافقة لائتلاف 490 بين شهري مارس وشتنبر 2023، 33 ضحية للتحرش مصحوبة أو غير مصحوبة بالعنف، تمكنت 16 منهن من الاستفادة من المتابعة النفسية على شكل جلسات استماع فردية، و3 أخريات استفدن من المساعدة القانونية لتقديم شكاية، اثنتين منهن أكملتا الإجراءات القانونية، كما توصلت خلية الاستماع والدعم بعدد من الاتصالات من أجل للحصول على معلومات وإرشادات حين يتعلق الأمر بالعنف أو التحرش.

وكانت الندوة أيضا مناسبة لإطلاق الائتلاف لدليل رقمي لمحاربة التحرش الجنسي في الوسط الجامعي، باعتباره أداة لتوعية الأشخاص (رجالا ونساء) وتنبيههم ومساعدتهم على محاربة التحرش الجنسي، الذي يرتبط بعدة أسباب، من بينها خوف الضحايا من الوصم واعتبارهم مسؤولين لأنهم “مستفزون أو مستفزات” بسبب طريقة لباسهم أو سلوكهم، وعدم معرفتهم بحقوقهم ولا بالجهات التي ينبغي الاتصال بها لتقديم شكاية، أو الإجراءات التي يجب اتباعها، إضافة إلى التشكيك في فعالية تقديم الشكاية، والخوف من الصعوبات في الحصول على الأدلة، ومن الأعمال الانتقامية.

كما يهدف دليل محاربة التحرش الجنسي إلى كسر حاجز الصمت بشأن قضايا التحرش الجنسي، ونشر المعلومات القانونية، وإعطاء أجوبة عملية للطلبة والضحايا و/أو الشهود، وتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن التحرش الجنسي، وتوجيههم إلى الآليات المتاحة، والخطوات التي يجب اتباعها لتقديم شكوى.

وتم إعداد الدليل المذكور، وهو عبارة عن كتيب رقمي يتكون من 20 صفحة على شكل قصة مصورة من رسم زينب فاسيكي وكتابة ائتلاف 490، الذي سيقوم بنشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، (تم إعداده) بشراكة مع الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء (AMVEF) وبدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية (FCIL).

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