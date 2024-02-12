تفكيك شبكة لترويج المؤثرات العقلية بأكادير

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الإثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 25 سنة أحدهم من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وذكر مصدر أمني أن المشتبه فيه الرئيسي تم توقيفه بمدخل مدينة أكادير، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة للنقل الطرقي قادمة من إحدى مدن شمال المملكة حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل أمتعته عن العثور على 4500 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات.

ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، يضيف المصدر ذاته، تم توقيف المشتبه فيهما الباقيين على مستوى محطة للخدمات بالمنطقة القروية “الدراركة” بضواحي مدينة أكادير، وهما بصدد انتظار تسلم شحنة الأقراص المخدرة المحجوزة، كما تم حجز دراجة نارية من الحجم الكبير كانا يستعملانها في تنقلاتهما.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدر ومسالك تهريب هذه الشحنات المخدرة المحجوزة، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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