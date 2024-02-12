لأول مرة في المغرب.. تتويج صناع “اللوكس” في حفل عالمي بمراكش

استقبلت مراكش، أول أمس السبت، كبار الشخصيات ورجال الأعمال الدوليين في حفل جوائز “ذا لاكشري نتورك”، الذي يقام لأول مرة في المغرب، بحضور سفراء عدد من الدول وفنانين ومؤثرين من مختلف أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، قال فارس غطاس، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة “ذا لاكشري نتورك” العالمية، في تصريح لـ”الصباح”، إن اختيار مراكش وجهة لاحتضان هذه التظاهرة الدولية جاء اعتبارا لثقافتها الغنية والمتنوعة، ومكانتها المتميزة في العالم، فضلا عن المستوى المتقدم الذي تشهده صناعة الرفاهية و”اللوكس” بالمملكة، والذي يستأثر باهتمام رجال الأعمال الباحثين عن الاستثمار في السوق المغربي.

من جهته، أكد أحمد سليمان، الرئيس التنفيذي لفرع “ذا لاكشري نتورك” بالمغرب، أن الغاية من تنظيم النسخة السنوية لحفل جوائز مجموعتهم العالمية لتسويق الماركات الفاخرة، بالمملكة، (الغاية منه) التعريف بالثقافة المغربية، خاصة وأن الملك محمد السادس فتح الطريق أمام الاستثمار في هذا المجال وتعزيز ثقافة الرفاهية، سواء في مجالات السياحة أو الصناعة أو الابتكار.

وتابع المتحدث ذاته قائلا إن “العديد من العلامات التجارية المغربية الفاخرة، تستحق التعريف بها عالميا، من بينها تلك الخاصة بالقفطان، الذي يستوحي منه أهم مصممي العالم لمسات الثرات المغربي ويشيدون بتفرده كزي راق لا مثيل له”، مشيرا إلى حضور ثلة من مصممي الأزياء في الحفل الضخم المنظم بالمدينة الحمراء، أبرزهم المصممة سميرة الحدوشي.

وافتتح حفل تنظيم جوائز “ذا لاكشري نتورك”، من تقديم الإعلامي صامد غيلان، بتقديم فيديوهات تعريفية بأبرز الماركات الدولية والمغربية المتوجة، تتخللها وصلات رقص وفقرات غنائية من إحياء المطرب اللبناني المقيم بالمغرب، رياض العمر، والمغنية الشابة شيماء عمران، التي أطرب صوتها العالم العربي خلال مشاركتها في برنامج “إكس فاكتور”، إلى جانب عشاء فخم استمتع فيه الحضور بنكهات أطباق مغربية رفيعة.

وعن البرنامج الغني للحفل، قالت حياة جبران، المكلفة بتنظيم فعاليات “ذا لاكشري نتورك” بالمغرب، إنها حرصت بعناية على انتقاء أجود الخدمات والتدقيق في كافة تفاصيل التظاهرة، بداية من موقع احتضانها في قصر المؤتمرات المخصص لاستقبال الأنشطة رفيعة المستوى، مرورا بالاختيار الموفق لإيواء عدد من الحاضرين والصحفيين بأرفع فندق في مراكش هو “موڤنبيك منصور الذهبي”، ووصولا إلى الأكل والمشروبات والقائمين عليها، لضمان اختبار ضيوفه تجربة استثنائية تليق بهم، وتعكس الصورة المثالية لثقافة الرفاهية بالمغرب.

واختتم حفل جوائز “ذا لاكشري نتورك” بمزاد علني حول قطع عود نادرة تبلغ قيمتها ملايين السنتيمات، من تقديم صاحب العلامة التجارية “باب مولاي ادريس” للمنتجات التقليدية الراقية، خصصت عائداته لفائدة الجمعية الخيرية “SOS VILLAGE”، وشكل محط اهتمام كبير من قبل رجال الأعمال الحاضرين في الحفل.

وعملت “ذا لاكشري نتورك”، منذ تأسيسها، مع أفضل العلامات التجارية الفاخرة الرائدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا والمحيط الهندي والأمريكيتين، كما تمتلك مقرا أساسيا في لندن، وفروعا في أكثر من 40 دولة أبرزها بفرلي هيلز، وميلانو، دبي، قطر، السعودية، كما تضم المجموعة أرقى العلامات التجارية وأكثرها رفاهية، من قبل “اليخوت صنسيكر، ومويت هينيسي، وهارودز ورويال أسكوت”، وتمثل كافة قطاعات سوق الرفاهية، من قبيل الطائرات الخاصة والقوارب والمجوهرات والساعات والسيارات، وإدارة الثروات، والفنادق الترفيهية وغيرها.

يسرى عويفي

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