بالصور والفيديو.. صحراويون يتمردون على والي تندوف

بعد علمهم بتحرك والي تندوف نحو منجم “غارة جبيلات”، أضرم حوالي ثلاثين شابا من قبيلة الرقيبات-سعاد بمخيمات تندوف، اليوم الاثنين، النار في إطارات سيارات قديمة لإغلاق الطريق عليه، احتجاجا على حكم تعسفي أصدرته محكمة تندوف الجزائرية على ابن عمهم القبلي أحمد ولد بن علي، بالسجن 5 سنوات بتهمة “الاتجار بالمخدرات”.

وأجبرت إطارات السيارات المشتعلة موكب الوالي على التراجع، ثم توجهوا إلى داخل المقر العام لـ “البوليساريو”، حيث أشعلوا النار، أيضا، في إطارات مستعملة أمام ما يسمونه بمقر “الأمانة العامة” و”دار الضيافة”، قبل التوجه أمام المقر التابعة لـ”مديرية الأمن والتوثيق”، حيث نظموا اعتصاما، قبل تفريقهم حوالي الساعة 1.50 ظهرا، من قبل وحدتين من “درك” جبهة “البوليساريو”.

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