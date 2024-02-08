الرصاص لإيقاف هائج حرض كلبه الشرس على الشرطة

اضطر موظف شرطة يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، صباح اليوم الخميس، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع قوية وعرض المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة شرسة.

وعلمت “الصباح”، من مصدر أمني، أن دورية للشرطة ضبطت المشتبه فيه متلبسا بارتكاب ثلاث عمليات للسرقة مقرونة بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة شرسة، كما تعمد مواجهة موظفي الشرطة بمقاومة عنيفة عن طريق تحريض الكلب المذكور، مما أصاب أحد موظفي الشرطة وأحد الضحايا بجروح متفاوتة الخطورة.

ولتحييد الخطر الصادر عن الكلب المذكور، يضيف المصدر ذاته، اضطر موظف الشرطة الإطلاق عيارات نارية أصابت الكلب المهاجم، ومكنت من دفع الخطر الصادر عنه، وذلك قبل أن تسفر هذه العملية الأمنية عن توقيف المشتبه فيه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما تم تقديم الإسعافات الضرورية للشرطي وللضحية المصابين بقسم المستعجلات بالمستشفى.

(ي.ع)

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