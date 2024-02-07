مجلس جماعة البيضاء يصادق على عدد من الاتفاقيات

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، على عدد من الاتفاقيات في إطار دورته العادية برسم شهر فبراير الجاري.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بمشروع اتفاقية شراكة تهم تمويل وإنجاز مشروع بناء وتجهيز مركز متعدد الوظائف لفائدة الأمهات والأطفال في وضعية صعبة بتراب مقاطعة سيدي عثمان، ومشروع اتفاقية شراكة لبناء وتجهيز المركب الجهوي لاستقبال وإعادة تأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الأمراض العقلية والنفسية.

وصادق أعضاء المجلس أيضا على مشروع اتفاقية شراكة متعلقة بالمساهمة في تمويل اقتناء الأدوية الخاصة بأمراض السرطان على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات، ومشروع اتفاقية شراكة متعلقة بالمساهمة في تمويل اقتناء الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية على مستوى الجهة.

وفي ما يخص البنيات التحتية بالمدينة، تمت المصادقة بالإجماع على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات لإنجاز قاعة مغطاة بالمركب الرياضي أحمد أهراس بمقاطعة سيدي البرنوصي، بالإضافة إلى المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة الدار البيضاء ومجلس جهة الدار البيضاء – سطات ومجلس مقاطعة الفداء من أجل بناء وتجهيز مسبح نصف أولمبي بمقاطعة الفداء.

ويهم الأمر أيضا مشروع اتفاقية شراكة إطار بين ولاية الجهة وعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا ومجلس الجهة ومجلس مقاطعة أنفا وسيدي بليوط والمعاريف من أجل تأهيل الأسواق البلدية المتواجدة بالمقاطعات الثلاث.

كما تمت المصادقة على تهيئة وتوسعة مجموعة من الطرق والشوارع بالمدينة، من بينها على الخصوص، شارع أم الربيع، وشارع سيدي مسعود بتراب مقاطعة عين الشق.

وخلال افتتاح أشغال الجلسة، قدمت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، التقرير الإخباري حول أهم الأعمال والمهام التي تم القيام بها في إطار الصلاحيات المخولة لها، كما تم عرض تقرير حول مختلف الدعاوى التي تم رفعها أمام المحاكم ما بين الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023 والدورة الحالية.

وفي كلمة بالمناسبة، سلطت الرميلي الضوء على مختلف التدابير والإجراءات المتخذة على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات عامة، ومدينة الدار البيضاء خصوصا، في ما يهم الحفاظ على الموارد المائية ومكافحة الإجهاد المائي الذي تعاني منه المملكة في ظل شح التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة.

وشددت الرميلي في هذا السياق، على ضرورة تضافر الجهود من أجل الحفاظ على الموارد المائية بالمدينة، من خلال ترشيد استعمال الماء وعقلنة استعمال الماء الصالح للشرب.

( و م ع)

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