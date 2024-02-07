Ligue 1 تطلق Uber Eats النسخة الرابعة من جولة eLigue 1

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جولة eLigue 1، التي تم إطلاقها في يناير 2021، هي مسابقة للرياضات الإلكترونية للهواة يتم لعبها على EA SPORTS FC 24 وEA SPORTS FC Online. يرحب بلاعبي Ligue 1 Uber Eats والمشجعين من جميع المستويات الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا وما فوق من جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن مستوى مهاراتهم.

وتم إطلاق التسجيلات للتصفيات لهذا الموسم الرابع في يناير 2024، وهي مفتوحة ويمكن الوصول إليها في أي مكان في العالم، في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والمغرب والسنغال وساحل العاج وكينيا والشرق الأوسط والصين.

وبدأت المنافسة في 3 يناير بمرحلة التصفيات الأولى في الصين. ستتبعها أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والمغرب والشرق الأوسط يومي 24 و25 فبراير 2024.

وسيختار اللاعبون فريق Uber Eats المفضل لديهم في Ligue 1 ويتنافسون على EA SPORTS FC 24 (EA Sports FC Online for China)، باستخدام نفس القواعد ووضع اللعبة، على PS5 وXbox Serie X/S والكمبيوتر الشخصي.

وستحدد مرحلة التصفيات هذه أفضل لاعب من كل منطقة من المناطق/البلدان الثمانية، وسيفوز هؤلاء المتأهلون النهائيون الثمانية برحلة إلى فرنسا للمنافسة في نهائيات جولة eLigue 1 في عطلة نهاية الأسبوع من 20 إلى 21 أبريل 2024، في Freaks 4U. استوديوهات.

بعد انتهاء المنافسة، ستتاح للمتأهلين للتصفيات النهائية فرصة تجربة عطلة نهاية أسبوع لا تُنسى في قلب Ligue 1 Uber Eats: مباريات في ظروف VIP، واكتشاف الملاعب، وزيارة مدن فرنسية مختلفة و الكثير من المفاجئات.

لمزيد من المعلومات حول الموسم الرابع من جولة eLigue 1، يرجى زيارة : http://battlefy.com/eligue1tour

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