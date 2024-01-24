بالصور..”كنزي تاور” البيضاء يفتتح مطعميه الفاخرين “سكايز” بحلة جديدة

شهدت الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، افتتاح مطعمي “سكايز” المطلان على المدينة من الطابقين 27 و 28 لفندق “كنزي تاور” الشهير، بعد تجديدهما بشكل كامل ليلائما جديد التصاميم الفريدة والخدمات المتكاملة بمعايير دولية.

وبهذه المناسبة، أكد عبد اللطيف قباج، الرئيس المدير العام لمجموعة سلسة فنادق “كنزي” لـ”الصباح”، حرصه على مواكبة عجلة تطور السياحة، بشراكة مع الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (لافيكو)، التي ارتأت، إلى جانبه، ضرورة تجديد مطعميهما المسميان قديما بـ”سونس” وسكاي بار”، بعد مرور حوالي 15 سنة عن افتتاحهما، لإعطائهما نفسا جديدا يلائم تطلعات زبناءهم رفيعي المستوى.

من جهتها، أوضحت غيثة التازي، مديرة التواصل والعلاقات العامة بفندق “كنزي تاور” بالبيضاء، أن المطعمين الجديدين يحملان الاسم ذاته “سكايز”، مع اختلاف في الأجواء والمميزات، إذ يقدم مطعم الطابق 27، وجبات غداء أو عشاء ابتداء من الساعة 12 ظهرا إلى غاية الساعة 11 مساء، يعدها طهاة موهوبون بنكهات من جميع أنحاء العالم، مع عروض موسيقية مباشرة، فيما يتميز “بار لاونج” الطابق 28 بموسيقى “ديدجي” حماسية، من الساعة 3 بعد الظهر حتى الساعة 1 صباحا، مرفوقة بكوكتيلات ومقبلات وأطباق فاخرة ومتنوعة.

وبتركيبة خدماته المتكاملة، أصبح للبيضاويين مكان مثالي للاستمتاع بلحظاتكم في أجواء راقية وفخمة، سواء كانوا يرغبون في عشاء رومانسي، أو غداء عمل، أو أمسية بعد العمل، أو ليلة للسيدات، أو نزهة مع الزملاء، أو مجموعة آسرة من الأحداث الرياضية التي يتم بثها مباشرة، أو أي مناسبة خاصة.

(ي.ع)

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