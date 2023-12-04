استقبال رسمي للملك بالإمارات

أقيم، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي “قصر الوطن”بأبوظبي، حفل استقبال رسمي للملك محمد السادس، من طرف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وانطلاقا من مدخل القصر، وإلى غاية “بوابة زايد” قامت فرقة من الخيالة بخفر الموكب الملكي على طول هذا المسار، وهو تقليد يخصص لاستقبال كبار ضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن” بوابة زايد” إلى غاية “بوابة الحصن”، استعرض موكب الملك محمد السادس فرقا فولكلورية إماراتية أدت أغان ورقصات ترحيبا بجلالته.

وبهذه المناسبة، حلق سرب من الطائرات العسكرية للفريق الوطني الإماراتي للاستعراضات الجوية (الفرسان)، فوق القصر ورسم في السماء خطوطا بألوان العلم المغربي حمراء وخضراء، تزامنا مع إطلاق المدفعية ل 21 طلقة ترحيبا بزيارة الملك.

ولدى وصوله إلى “بوابة الحصن”، وجد جلالة الملك في استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أدى قائدا البلدين تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين، قبل أن يستعرض جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تشكيلة من القوات البرية والبحرية والجوية الإماراتية أدت لهما التحية الرسمية.

وبهذه المناسبة، أخدت للملك محمد السادس، وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صورة تذكارية، قبل أن يتقدم للسلام على جلالة الملك، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبو ظبي للاستثمار، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء.

كما تقدم للسلام على جلالة الملك، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير الدولة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وأنور قرقاش المستشار الديبلوماسي للرئيس الإماراتي، وسهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومحمد علي الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، والعصري سعيد أحمد الظاهري سفير دولة الإمارات العربي المتحدة بالرباط.

ومن جهته، تقدم للسلام على رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعضاء الوفد الرسمي المرافق للملك، الذي يتكون على الخصوص من مولاي عبد الله العلوي ومولاي يوسف العلوي.

ويضم الوفد أيضا مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وحاجب الملك، سيدي محمد العلوي.

كما يضم الوفد الرسمي المغربي، أحمد التازي، سفير المملكة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومحمد بنشعبون المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار ، وعبد اللطيف زغنون المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وعبد الحميد عدو الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، وأمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ومصطفى التراب الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ، وعبد الرحيم حافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، ومحمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وفيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم، وكريم بوزيدة المكلف بمهمة في الديوان الملكي، وحسن العسري مدير الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الوهاب الكرومي مدير التمويلات بصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا شخصيات سامية أخرى.

(و م ع)

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