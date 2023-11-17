إيقاف أربعيني هائج باستعمال سلاح وظيفي في فاس

اضطر مقدم شرطة يعمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بفاس، صباح اليوم الجمعة، لاستعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة سكر واندفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة شرسة.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن قاعة القيادة والتنسيق بفاس، تلقت نداء نجدة حول قيام شخص يحوز سكينين بإحداث الفوضى وتهديد المواطنين بالشارع العام، الأمر الذي استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة عن طريق تحريض الكلب الذي قام بإصابة مفتش شرطة بجروح، وهو ما اضطر مقدم الشرطة لإطلاق رصاصة أصابت الكلب ومكنت من تحييد الخطر الصادر عنه.

ومكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، وفق المصدر ذاته، من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المشتبه فيه وحجز السلاحين الأبيضين المستعملين من طرفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

(ي.ع)

إقرأ أيضا: