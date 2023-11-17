كأس العالم لأقل من 17 سنة … المنتخب الوطني يواجه إيران

يواجه المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، يوم الثلاثاء المقبل، منتخب إيران، في ثمن نهائي كأس العالم، التي تجرى اطوارها بإندونيسيا إلى غاية 2 دجنبر.

وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ لها، أن المباراة ستجرى على أرضية ملعب جيلوغا بانك بمدينة سورابايا الإندونيسية، بداية من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الواحدة ظهرا بالتوقيت الرسمي في المغرب).

وكان المنتخب الوطني قد تصدر المجموعة الأولى برصيد ست نقاط من فوزين على نظيره البنمي والإندونيسي وهزيمة ضد الإكوادور، بينما احتل المنتخب الإيراني المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط من فوزين وهزيمة.

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