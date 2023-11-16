الأميرة للا حسناء تترأس بالرباط حفل العشاء الدبلوماسي الخيري السنوي

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، مساء الأربعاء بالرباط، حفل العشاء الدبلوماسي الخيري السنوي، المنظم من قبل سفارة الإمارات العربية المتحدة والمؤسسة الدبلوماسية.

وأضحى هذا الحفل، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويجمع القائمين بالأعمال الخيرية حول السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد لدى صاحب الجلالة، تقليدا سنويا ينظم بمبادرة من المؤسسة الدبلوماسية والسفارات الأجنبية المعتمدة بالرباط، لفائدة الساكنة المعوزة بمشاركة دبلوماسيين ورجال أعمال وفنانين.

ويهدف حفل العشاء الدبلوماسي الخيري إلى جمع الأموال للمساهمة في العمل الاجتماعي في المغرب من خلال تمويل العديد من المشاريع الجمعوية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم وتكوين الفتيات.

وفي كلمة بالمناسبة، أعرب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، العصري سعيد أحمد الظاهري، عن اعتزازه وامتنانه القوي لجلالة الملك محمد السادس، الذي تفضل بمنح رعايته السامية لهدا الحفل. كما عبر عن تقديره الكبير وامتنانه الصادق لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء على رعايتها الدؤوبة للمبادرات الاجتماعية والخيرية.

كما أشاد الدبلوماسي الإماراتي بالعلاقات القوية القائمة بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن البلدين تجمعهما صداقة قوية واهتمامات مشتركة، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأعرب، كذلك، عن اعتزازه بوحدة صف الشعب المغربي وتضامنه جراء زلزال الحوز، مبرزا الجهود المكثفة والمثيرة للإعجاب التي بذلتها المملكة خلال هذه المحنة.

من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، أن هذا العمل الخيري المتواصل وهذا الالتزام الاجتماعي الفاعل ينطلقان من مقاربة تنبني على تعزيز قيم الوطنية والتضامن.

وبعد أن أبرز الاهتمام الذي توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء للعمل الخيري، أشار حابك إلى أن ريع هذا الحفل الخيري سيمنح للجمعيات التي تقدم خدمات اجتماعية لضحايا زلزال الحوز.

وقال حابك إن هذا الحفل يأتي للإسهام في الزخم التضامني الذي أعقب الزلزال، مضيفا أن هذه التعبئة الاستثنائية أضحت نموذجا يحتذى في مجال التعاون.

وبهذه المناسبة، تم تسليم درع الحفل الدبلوماسي 2023 لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. كما أخذت صورة تذكارية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء مع اللجنة المنظمة.

ولدى وصولها، استعرضت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموها كل من السادة، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالمغرب، العصري سعيد أحمد الظاهري، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس جهة الرباط – سلا-القنيطرة، رشيد العبدي، ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، أسماء غلالو، ورئيس مجلس عمالة الرباط، عبد العزيز الدرويش، ورئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، وأعضاء اللجنة المنظمة.

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