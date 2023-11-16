في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

المدينة- الحرارة الدنيا- الحرارة العليا

– وجدة 12……….27

– بوعرفة 10…….23

– الحسيمة 12…..22

– تطوان 10……….22

– سبتة المحتلة 11…..20

– مليلية المحتلة 11…..22

– طنجة 12………25

– القنيطرة 11……26

– الرباط 12……..26

– الدار البيضاء 15……23

– الجديدة 15………25

– سطات 14………30

– آسفي 14………31

– خريبكة 13……..29

– بني ملال 17…..28

– مراكش 15……..31

– مكناس 12……..29

– فاس 12………..27

– إفران 08………..23

– تاونات 12……..29

– الرشيدية 12….. 25

– ورزازات 12…….. 26

– أكادير 16……….31

– الصويرة 15………31

– العيون 18…….. 36

– السمارة 17…… 33

– الداخلة 19…… 27

– أوسرد 21………33

– لكويرة 20………30

– ميدلت 08…….. 23

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