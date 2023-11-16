أخبار 24/24
درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة- الحرارة الدنيا- الحرارة العليا
– وجدة 12……….27
– بوعرفة 10…….23
– الحسيمة 12…..22
– تطوان 10……….22
– سبتة المحتلة 11…..20
– مليلية المحتلة 11…..22
– طنجة 12………25
– القنيطرة 11……26
– الرباط 12……..26
– الدار البيضاء 15……23
– الجديدة 15………25
– سطات 14………30
– آسفي 14………31
– خريبكة 13……..29
– بني ملال 17…..28
– مراكش 15……..31
– مكناس 12……..29
– فاس 12………..27
– إفران 08………..23
– تاونات 12……..29
– الرشيدية 12….. 25
– ورزازات 12…….. 26
– أكادير 16……….31
– الصويرة 15………31
– العيون 18…….. 36
– السمارة 17…… 33
– الداخلة 19…… 27
– أوسرد 21………33
– لكويرة 20………30
– ميدلت 08…….. 23